Un'attrice di 40 anni ha risposto a un commento negativo online, definendolo “imbarazzante” per una madre di quella età. La donna ha pubblicato sui social diversi scatti in cui indossa un top nero a fascia, slip di pizzo e un velo trasparente sulla testa. La replica è arrivata dopo aver ricevuto un commento considerato velenoso riguardo al suo modo di vestirsi.

Megan Fox, quando si tratta dei soliti leoni da tastiera, non lascia correre. L’attrice, 40 anni, ha condiviso sui social una serie di scatti in cui posa con un top a fascia nero in rete, slip di pizzo e un velo trasparente sulla testa. Ad accompagnare le foto una riflessione: “Gli uomini vorrebbero far credere che la disobbedienza fosse il vizio di Eva, quando invece era la sua più grande virtù”. I bellissimi scatti hanno raccolto centinaia di commenti positivi ma, come spesso accade, non sono mancati gli haters. In particolare, un utente ha scritto: “È incredibilmente imbarazzante che una madre quarantenne pubblichi roba del genere. Sembra il Tumblr di una sedicenne “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È incredibilmente imbarazzante che una madre quarantenne pubblichi roba del genere”: Megan Fox non ci sta e replica al commento velenoso

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