Jennifer Lopez torna al cinema con Office Romance | Trailer

Il ritorno diJennifer Lopezcon un nuovo film, ad un anno daKiss of the Spider Woman, viene celebrato con Netflix e la romcomOffice Romance, al fianco diBrett Goldstein. Ieri la grande presentazione a Los Angeles in uscita del film il prossimo 5 giugno. Una commedia romantica che farà sognare, ma soprattutto divertire i telespettatori. InOffice RomanceJackie (Jennifer Lopez), presidente e CEO di Air Cruz, gestisce la sua azienda con fermezza, inclusa una rigida politica contro la fraternizzazione. Quando un attraente avvocato (Brett Goldstein) inizia a lavorare per lei, quella politica viene messa alla prova. Questo ritorno diJennifer Lopezsul grande schermo (sebbene la pellicola verrà trasmessa solo in piattaforma) segna un ritorno alle romcom per l’attrice, l’ultima risale aMerry me, al fianco di Owen Wilson. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Jennifer Lopez Turns NYC into a Runway While Promoting Her Movie Office Romance

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