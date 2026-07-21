Jean Paul Gaultier ha annunciato il lancio di La Favorite, il suo primo grande profumo femminile in dieci anni. La fragranza segue l'ultima uscita femminile, Scandal, del 2016. La presentazione ufficiale del prodotto non è ancora avvenuta, ma il brand ha comunicato che il nuovo profumo sarà disponibile a breve. La Favorite rappresenta il primo lancio femminile di rilievo del marchio dopo un decennio.

Dopo dieci anni di attesa, Jean Paul Gaultier ha infatti annunciato La Favorite, la prima grande fragranza femminile lanciata dal brand dopo Scandal, arrivata nel 2016. Un debutto che non è soltanto un nuovo profumo, ma il simbolo di una nuova era per Gaultier, tra moda, storytelling e una femminilità che continua a rompere gli schemi. E, conoscendo il marchio, era impossibile aspettarsi qualcosa di discreto. Perché tutti stanno parlando di La Favorite?. Negli ultimi anni Jean Paul Gaultier ha vissuto una vera rinascita nel mondo delle fragranze. Se sei stato almeno cinque minuti su TikTok Beauty, probabilmente ti sarà capitato di vedere Le Male Elixir, diventato uno dei profumi maschili più virali degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Jean Paul Gaultier lancia La Favorite: il primo grande profumo femminile in 10 anni promette già di diventare la nuova ossessione beauty

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Jean Paul Gaultier vs Affordable Alternatives

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