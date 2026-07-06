Sol De Janeiro lancia due nuove mist gourmand ed è già ossessione beauty

Sol De Janeiro ha lanciato due nuove varianti di Leite Perfume Mist, chiamate Leite Café e Leite Néctar. Le nuove fragranze si aggiungono alla linea di prodotti profumati dell’azienda, già molto apprezzata nel settore beauty. La presentazione avviene in un contesto di grande attenzione alle novità nel campo dei cosmetici e dei profumi, con il marchio che punta a consolidare la propria presenza tra i prodotti più desiderati.

Sol De Janeiro presenta le nuove Leite Perfume Mist: Leite Café e Leite Néctar. In un mondo che corre sempre più veloce, Sol de Janeiro invita a rallentare e concedersi un momento tutto per sé con Leite Café Perfume Mist e Leite Néctar Perfume Mist, le nuove fragranze che reinterpretano il trend delle note lattiginose attraverso l’inconfondibile spirito brasiliano. Ispirate alla ricchezza e alla cremosità del latte di cocco, queste nuove mist celebrano il piacere dei piccoli rituali quotidiani, trasformando ogni vaporizzazione in una pausa sensoriale avvolgente, indulgente e irresistibilmente gourmand. Mentre molte fragranze lattiginose si concentrano esclusivamente sull’aspetto gourmand, Sol de Janeiro porta una nuova interpretazione del trend, radicata nella cultura e nelle tradizioni brasiliane. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Sol de Janeiro unboxing CUBO ENORME

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