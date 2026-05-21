Jean Paul Gaultier vuole trasformare il profumo nel nuovo luxury flex della Gen Z

Negli ultimi tempi, il mondo della profumeria ha visto un tentativo di innovazione rivolto alle nuove generazioni. Un famoso stilista ha annunciato l’intenzione di reinventare il profumo come un simbolo di status e originalità per la Generazione Z. La tendenza precedente, caratterizzata da uno stile minimal e colori neutri, era molto diffusa tra i brand di lusso. Ora, si cerca di offrire un prodotto che si distingua, puntando su elementi che rispondano alle preferenze di un pubblico più giovane e attento alla novità.

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Per un po’ il lusso ha avuto un problema: era diventato troppo prevedibile. Tutto ultra quiet luxury, tutto beige, tutto minimal, tutto “ old money ” fino allo sfinimento. Ma adesso il fashion world sembra avere di nuovo voglia di esagerare, di raccontare storie, di creare personaggi. E nessun brand storicamente ha capito il concetto di personaggio meglio di Jean Paul Gaultier. Infatti la maison ha appena annunciato Les Ateliers Gaultier, una nuova collezione di profumi couture che sembra pensata esattamente per questo momento culturale in cui il profumo non è più solo “profumarsi”, ma costruirsi una lore personale. Jean Paul Gaultier trasforma il profumo in haute couture liquida con “Les Ateliers Gaultier”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Jean Paul Gaultier vuole trasformare il profumo nel nuovo luxury flex della Gen Z ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sprays needed for these popular fragrances Sullo stesso argomento Leggi anche: Onebioshop Ita Jean Paul Gaultier Classique: Cosa sapere … Falconeri vuole diventare il nuovo quiet luxury brand ossessione delle cool rich girls americaneNel pieno dell’era del “stealth wealth”, dei look color oatmeal e dei guardaroba pieni di maglioni apparentemente semplici ma dal prezzo emotivamente... Sabrina Harrison in Jean Paul Gaultier primavera 2010 couture al Met Gala 2026 La Moda è Arte (4 maggio 2026). Il look prevedeva una borsa a forma di cuore personalizzata di CHRISHABANA e Cameron Hughes. Lo styling è stato ispirato da Frida Kahlo. reddit Apri il menu di navigazioneL'enfant terrible della moda francese dice addio alle passerelle. Dopo 50 anni di carriera, iniziata a 18 anni sotto l’ala di Pierre Cardin, in seguito diventata impero multimilionario del design ... vogue.it Jean-Paul Gaultier, lo stile della provocazioneLiberté, égalité, fraternité: il più francese dei creativi d’oltralpe potrebbe essere tranquillamente riassunto nel romantico motto della madrepatria, se non fosse che l’anticonformismo che lo ... milanofinanza.it