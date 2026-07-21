Jazz & Wine in Montalcino sul palco Hamid Drake e Antonello Salis

Da lanazione.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 22 luglio, sul palco di Castello Banfi a Montalcino, si esibiranno Hamid Drake e Antonello Salis. La serata di jazz vedrà la partecipazione di quattro musicisti di grande livello, promettendo un concerto di forte impatto. L’evento fa parte di Jazz & Wine in Montalcino, una manifestazione che unisce musica e vini locali. L’esibizione si svolgerà in un contesto suggestivo, attirando appassionati da tutta la regione.

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Siena, 21 luglio 2026 - Un vero e proprio “parterre de rois”, quattro personalità straordinarie per una serata di jazz che si preannuncia di rara intensità: il 22 luglio, sul palco di Castello Banfi, Hamid Drake meets Antonello Salis feat. Stefano “Cocco” Cantini & Rosario Bonaccorso. Con un nuovo imperdibile appuntamento prosegue Jazz & Wine in Montalcino, il festival che nasce dalla collaborazione tra Alexanderplatz Jazz Club di Roma, Banfi e il Comune di Montalcino. Nato in Louisiana nel 1955 e cresciuto a Chicago, Hamid Drake è uno dei più autorevoli batteristi e percussionisti jazz americani, capace di fondere influenze afro-cubane, indiane e africane alle sue collaborazioni nel free jazz. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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