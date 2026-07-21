Jannik Sinner ha rivelato che il suo stile di gioco si ispira a quello di John Isner, in particolare nel servizio. Dopo la vittoria a Wimbledon, il tennista italiano ha sottolineato come il suo servizio non sia più un punto debole, ma una delle sue armi principali. La somiglianza con lo stile di Isner riguarda proprio l’approccio al servizio, che ora rappresenta un elemento chiave nel suo gioco.

Il servizio non è più un punto da migliorare, ma una delle armi che rendono Jannik Sinner il tennista da battere. Dopo il trionfo a Wimbledon continuano ad arrivare attestati di stima per il numero uno del mondo, ma questa volta a colpire sono soprattutto i complimenti di due protagoniste del circuito femminile, Jessica Pegula e Madison Keys, rimaste impressionate dai progressi compiuti dall’azzurro. La crescita è confermata anche dai numeri. Nella prima metà del 2026 Sinner ha alzato la percentuale di prime di servizio fino al 65%, vincendo l'81% dei punti quando la prima entra. Ancora più significativo il dato sugli ace: sono già 454 a metà stagione, più dei 405 messi insieme nell'intero 2025. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, la rivelazione sul campione che spiazza tutti: "Fa come John Isner"

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Jannik Sinner Champion Speech | 2026 Wimbledon

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