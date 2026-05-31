Massimo Cacciari spiazza tutti | Cos' è il malessere di Jannik Sinner

Jannik Sinner si è ritirato al Roland Garros a causa di un malore. Dopo aver perso una partita, il tennista ha accusato un problema di salute che lo ha costretto a fermarsi. La sua uscita dal torneo è avvenuta sul campo, senza ulteriori dettagli sulle condizioni. Nessuna comunicazione ufficiale ha fornito aggiornamenti sulla natura del malore o sulle sue condizioni di salute.

Jannik Sinner sconfitto al Roland Garros. Il numero uno del mondo ha accusato un malore che lo ha costretto a fermarsi. Per il campione, però, non è la prima volta. Un fatto che mette in allarme tanti, team compreso. Non a caso Jannik si starebbe sottoponendo a diversi esami clinici. In ogni caso a commentare quanto accaduto è stato anche Massimo Cacciari, appassionato di tennis. "Il malessere di Sinner? È stress surmenage, ha tirato davvero troppo la corda, non può fare cinque o sei tornei di fila tirando la corda, così per forza che poi uno si rompe". Insomma, "il problema è solo fisico non mentale, è evidente. Anche il suo staff avrebbe dovuto dirgli qualcosa, è stato sbagliato continuare a stare in campo, doveva ritirarsi subito. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Massimo Cacciari spiazza tutti: rivelazione clamorosa sulla sua compagna!

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