Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per una visita medica programmata. Il campione ha sottoposto a controlli il suo microbioma intestinale, dopo aver accusato problemi di salute durante il recente torneo di Parigi. La visita è durata diverse ore e ha coinvolto esami specifici per analizzare il funzionamento dell’intestino. La sua condizione è stata valutata in vista di ulteriori approfondimenti medici, senza che siano stati forniti dettagli sui risultati.

Una giornata di accertamenti medici, una visita programmata per Jannik Sinner al San Raffaele di Milano: il ragazzo di San Candido vuole andare a fondo, comprendere la radice del malore che lo ha colpito al Roland Garros, ultimo "crac" di una serie che ormai si è fatta lunga. E su quel che colpisce il numero 1 al mondo ecco piovere la teoria di Andrea Bernetti, professore ordinario di Medicina fisica e riabilitativa all'UniSalento e segretario generale della Simfer (Società italiana di medicina fisica e riabilitativa), che ha detto la sua interpellato dalla AdnKronos Salute. Sinner ha lasciato il San Raffaele nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 8 giugno. Ad accompagnarlo il professor Alberto Zangrillo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, "microbioma intestinale": i rumors sul male che affonda il campione

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