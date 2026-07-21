Jake Hager ha confermato che tornerà nel wrestling professionistico. Durante un podcast, ha detto di aver avuto discussioni con la JCW su eventuali apparizioni future. Non sono stati forniti dettagli sulle date o sui dettagli specifici dei piani. Hager ha anche affermato che il suo ritorno nel mondo del wrestling è certo, senza indicare una tempistica precisa. La discussione riguarda possibili future partecipazioni in eventi o show della JCW.

Durante una conversazione al podcast Off the Rails con Jasmine St. Claire, Hager ha confermato di aver parlato con la JCW riguardo a possibili apparizioni future. Ha affermato che entrambe le parti stanno cercando di definire le date. Hager ha elogiato la federazione e ha detto che gli piacerebbe molto partecipare ad alcuni dei suoi prossimi eventi. “Ho parlato parecchio con i ragazzi della JCW e sto cercando di fissare alcune date qui. So che hanno in programma degli eventi importanti e mi piacerebbe molto farne parte. Penso che siano un’ottima federazione in forte crescita.” Hager ha inoltre rivelato di avere un legame personale con la musica degli Insane Clown Posse ben prima che iniziassero le trattative con la JCW. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Jake Hager: “Ritornerò sicuramente nel mondo del wrestling professionistico”

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