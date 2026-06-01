Il wrestling è morto lunga vita al wrestling! Come Clash in Italy ha conquistato Torino

Da movieplayer.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Clash In Italy si è svolto a Torino, attirando un grande pubblico e riportando l'attenzione sul wrestling. L’evento ha avuto un impatto notevole, considerando il crescente interesse generato dall’effetto Netflix e dalla percezione che il wrestling sia solo finzione. Questa manifestazione ha coinvolto numerosi atleti e ha rappresentato un momento di rilancio per lo sport, che viene spesso criticato per la sua natura artificiale.

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Da "è tutto finto" all'effetto Netflix: Clash In Italy è stato l'evento mastodontico che ha riportato l'attenzione sul wrestling del WWE. Un'attesa durata mesi, che è poi culminata con un evento che non ha deluso le aspettative. Clash in Italy ha reso l'Inalpi Arena di Torino palcoscenico mondiale del wrestling, regalando alla folla presente e a tutti coloro che vi hanno assistito live su Netflix uno spettacolo imponente. Da noi in Italia il wrestling non ha il fandom e l'impatto culturale che ha in patria: ce ne siamo innamorati negli anni novanta attraverso personaggi che dal ring sono passati al cinema e alla tv, e che poi hanno portato a una trasmissione seguita ma discontinua sulle reti generaliste, specialmente nei primi . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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