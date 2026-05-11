Jake Hager, che aveva annunciato di aver concluso la sua carriera nel pro wrestling, si prepara a tornare in scena all’evento celebrativo del 53° anniversario della federazione. Dopo aver dichiarato di aver chiuso con questo sport, il wrestler sembra aver cambiato idea e si prepara a riprendere l’attività in modo imminente. La notizia del suo ritorno ha suscitato attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Jake Hager aveva dichiarato di aver chiuso con il pro wrestling, ma il suo ritiro non è durato molto, visto che è pronto a tornare in azione molto presto. La grande notizia è arrivata il 10 maggio, quando la World Wrestling Council ha annunciato su Instagram che l’ex star della WWE e della AEW parteciperà al 53° evento anniversario della compagnia, previsto per il 27 giugno al Roberto Clemente Coliseum di San Juan, Porto Rico. Secondo l’annuncio, Hager farà ufficialmente il suo ritorno nei “quadrilateros” proprio per lo show celebrativo, dopo essere rimasto lontano dalle competizioni per un lungo periodo. Il ritorno è particolarmente interessante perché Hager, in precedenza, aveva dichiarato di essere completamente fuori dal wrestling durante un’apparizione nel podcast Rule Breakers with Saraya nell’agosto 2025.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Jake Hager pronto al ritorno dopo il ritiro, annunciato per l’evento del 53° anniversario della WWC

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