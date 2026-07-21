Durante una conversazione sul podcast Off the Rails con Jasmine St. Claire , Hager ha ripensato al suo periodo in AEW e ha chiarito che la sua esperienza non è stata del tutto negativa. Rimane orgoglioso del suo lavoro con Chris Jericho e l’ Inner Circle, soprattutto dopo che il gruppo ha ricevuto riconoscimenti nel 2021. Hager ha affermato che vincere il premio di Fazione dell’Anno ha significato molto per lui perché non ha mai avuto la sensazione che i fan del wrestling gli dessero il giusto credito durante la sua carriera. “Mi sono divertito moltissimo alla AEW. Abbiamo vinto il premio di Fazione dell’Anno per l’ Inner Circle nel 2021. Ne sono molto orgoglioso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Jake Hager: “Credo di aver chiuso definitivamente quella porta.”

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