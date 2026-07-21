Jake Hager | Credo di aver chiuso definitivamente quella porta

Da zonawrestling.net 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il podcast Off the Rails, Jake Hager ha affermato di aver chiuso definitivamente quella porta, riferendosi alla sua esperienza in AEW. Ha aggiunto che, nonostante tutto, non considera il periodo completamente negativo.

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Durante una conversazione sul  podcast Off the Rails con Jasmine St. Claire  , Hager ha ripensato al suo periodo in AEW e ha chiarito che la sua esperienza non è stata del tutto negativa. Rimane orgoglioso del suo lavoro con Chris Jericho e l’ Inner Circle, soprattutto dopo che il gruppo ha ricevuto riconoscimenti nel 2021. Hager ha affermato che vincere il premio di Fazione dell’Anno ha significato molto per lui perché non ha mai avuto la sensazione che i fan del wrestling gli dessero il giusto credito durante la sua carriera. “Mi sono divertito moltissimo alla AEW. Abbiamo vinto il premio di Fazione dell’Anno per l’ Inner Circle nel 2021. Ne sono molto orgoglioso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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© Zonawrestling.net - Jake Hager: “Credo di aver chiuso definitivamente quella porta.”
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