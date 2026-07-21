Italo investe 3,6 miliardi di euro in Germania, segnando il suo ingresso nel mercato ferroviario tedesco. L’operazione rappresenta un primo passo verso l’internazionalizzazione e l’apertura a nuovi mercati europei. Dopo questa espansione, l’azienda prevede di entrare anche nei Paesi Bassi e in Belgio. La strategia mira a rafforzare la presenza europea nel settore delle ferrovie.

È il primo passo verso l’internazionalizzazione. Italo si prepara allo sbarco in Germania, porta per l’espansione in altri Paesi europei. A partire da Olanda e Belgio. Il via, in territorio tedesco, è previsto nella prima metà del 2028, con l’obiettivo di servire 18 città su una rete di 1.300 chilometri. Con l’obiettivo, però, di arrivare a collegare la Germania anche con l’Italia. "Si apre un capitolo importante per la mobilità ferroviaria europea ", annuncia Luca Cordero di Montezemolo, presidente di Italo Holding. "L’arrivo di Italo in Germania non è solo l’ingresso di un nuovo operatore – chiarisce – ma un passo concreto verso un mercato unico dei trasporti, capace di superare le liberalizzazioni a macchia di leopardo che ancora frammentano l’Europa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Italo investe 3,6 miliardi in Germania: "Ora il mercato unico ferroviario"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ha senso INVESTIRE in STARTUP in ITALIA

Notizie e thread social correlati

Italo accusa Deutsche Bahn di ostacolare la concorrenza: la battaglia sul futuro del trasporto ferroviario in GermaniaItalo, operatore ferroviario italiano, ha annunciato l’intenzione di avviare 56 collegamenti giornalieri in Germania con 30 treni nuovi.

Melbourne: 3,8 miliardi per il nuovo anello ferroviario suburbanoA Melbourne sono stati annunciati 3,8 miliardi di dollari per la costruzione di un nuovo anello ferroviario suburbano.

Temi più discussi: Treni, l'Italia sfida la Deutsche Bahn: Italo investe 3,6 miliardi per conquistare l'Alta Velocità tedesca; Italo viaggerà in Germania con 26 treni e investe 3,6 mld €; Italo investe 3,6 mld in Germania per comprare treni alta velocità; Italo investe 3,6 mld in Germania per comprare treni alta velocità.

Treni, l'Italia sfida la Deutsche Bahn: Italo investe 3,6 miliardi per conquistare l'Alta velocità tedesca x.com

Italo investe 3,6 miliardi di euro in Germania e firma contratto con Siemens per 26 treni(Teleborsa) - Italo Holding e Siemens Mobility hanno siglato a Monaco di Baviera il contratto per l'acquisto di 26 treni Alta Velocità, con opzione per ulteriori 14, e 30 anni di manutenzione, che sar ... finanza.repubblica.it

Italo investe 3,6 miliardi in Germania: Ora il mercato unico ferroviarioAcquistati 26 treni, primo passo verso l’internazionalizzazione. Montezemolo: l’Europa che si apre crea valore ... quotidiano.net