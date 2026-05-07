A Melbourne sono stati annunciati 3,8 miliardi di dollari per la costruzione di un nuovo anello ferroviario suburbano. La realizzazione di questa infrastruttura mira a migliorare i collegamenti tra le aree periferiche e il centro della città, con un impatto diretto sull'accesso all'aeroporto locale. I costi complessivi del progetto potrebbero arrivare fino a 125 miliardi di dollari, secondo le stime più recenti.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il nuovo collegamento l'accesso all'aeroporto di Melbourne?. Perché i costi stimati potrebbero raggiungere i 125 miliardi di dollari?. Chi ha gestito segretamente la nascita di questo progetto ferroviario?. Cosa accadrà ai cantieri se la Coalizione vincerà le elezioni?.? In Breve Contributi federali superano i 6 miliardi di dollari per l'opera di 90 chilometri.. L'ufficio parlamentare di Victoria stima costi fino a 125 miliardi entro il 2084-85.. Il consorzio TransitLinX di John Holland gestirà scavo tunnel e segnaletica ferroviaria.. Jess Wilson minaccia di interrompere i lavori in caso di vittoria della Coalizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Melbourne: 3,8 miliardi per il nuovo anello ferroviario suburbano

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