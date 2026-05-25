Italo, operatore ferroviario italiano, ha annunciato l’intenzione di avviare 56 collegamenti giornalieri in Germania con 30 treni nuovi. L’azienda sostiene che Deutsche Bahn ostacola la concorrenza, impedendo l’accesso al mercato e limitando le opportunità di espansione. La disputa riguarda il futuro del trasporto ferroviario nel paese, con Italo che cerca di affermarsi nel mercato tedesco. La compagnia italiana ha accusato Deutsche Bahn di pratiche che limitano la concorrenza.

L’operatore ferroviario Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. punta a competere con Deutsche Bahn e vuole lanciare in Germania 56 collegamenti giornalieri, con 30 treni nuovi, ma accusa i tedeschi di bloccarla. Parla di “strategia multilivello, volta a ostacolare la potenziale concorrenza nel trasporto ferroviario passeggeri a lunga percorrenza”. Le DB replicano che la protesta è “ infondata ”. Italo si è rivolta con un reclamo il 19 gennaio 2026 alla Bundesnetzagentur, l’Agenzia federale di gestione delle reti. La questione è giunta così per competenza alla Camera di decisione 10, responsabile della regolamentazione dell’accesso al mercato dei gestori dell’ infrastruttura ferroviaria (RIM), che dev’essere garantita sia per legge nazionale che per le norme europee. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Italo accusa Deutsche Bahn di ostacolare la concorrenza: la battaglia sul futuro del trasporto ferroviario in Germania

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