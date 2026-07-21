Italia suggestione Guardiola tra incontri e difficoltà
Maldini e Leonardo hanno incontrato rappresentanti di Guardiola per convincerlo a guidare la nazionale italiana. La trattativa si svolge tra difficoltà e incontri. Malagò ha chiesto loro di lavorare insieme per rilanciare la squadra nazionale.
Maldini e Leonardo sognano Guardiola per rilanciare le sorti della Nazionale italiana, tra difficoltà e incontri. Malagò si è affidato a Maldini e Leonardo per il rilancio della nazionale italiana. Una notizia, quella della nomina a direttore tecnico dell’Ex Milan e del brasiliano come suo advisor, che ha certamente portato entusiasmo e fatto partire con il piede giusto la nuova era azzurra. Tutta la grande attesa, in questi giorni, è rivolta a capire chi sarà il commissario tecnico designato a far ripartire il progetto della nazionale. I nomi emersi nel corso dei giorni sono stati diversi: da Antonio Conte al ritorno di Roberto Mancini, sino ad Andrea Pirlo. 🔗 Leggi su Serieanews.com
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