Pep Guardiola lascerà il Manchester City al termine della stagione dopo dieci anni alla guida della squadra, con l’ultima partita in programma contro l’Aston Villa domenica prossima. Nel 2018, il tecnico spagnolo aveva definito il Napoli come una delle tre migliori squadre d’Europa, evidenziando l’alta considerazione per la formazione italiana in quel periodo. La decisione di Guardiola di lasciare la panchina inglese segna la fine di un lungo percorso nel campionato britannico, senza che siano stati annunciati dettagli sui progetti futuri.

Pep Guardiola andrà via dal Manchester City dopo dieci anni; contro l’Aston Villa domenica prossima sarà il suo ultimo match sulla panchina inglese. Il suo sostituto pare essere Enzo Maresca, che ha lasciato il Chelsea durante questa stagione e pochi mesi dopo tornerà di nuovo in panchina ad allenare un club di Premier League. E se Guardiola decidesse di ripartire da Napoli? Certo, è una suggestione abbastanza improbabile dato anche l’ingaggio che percepisce (24 milioni lordi l’anno), ma il tecnico ha spesso espresso parole di stima nei confronti del club partenopeo. Guardiola: “Napoli tra le migliori tre squadre d’Europa”. Nella stagione 2017-18 il Napoli di Sarri affrontò il City in Champions; gli azzurri persero entrambi i match di andata e ritorno, 4-2 in casa e 2-1 in trasferta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Suggestione Guardiola al Napoli, nel 2018 la definì “una delle tre migliori squadre d’Europa”

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