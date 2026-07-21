Il futuro della panchina della nazionale italiana è ancora incerte, con Pirlo e Mancini tra i candidati. Dopo le dimissioni dell’ultimo allenatore, il nuovo presidente della federazione ha aperto a un possibile dialogo con Guardiola, definendolo “vivo”. Il dirigente lavora insieme al direttore tecnico per individuare il successore, senza ancora ufficializzare nomi o decisioni. La ricerca prosegue mentre si aspettano sviluppi ufficiali sulla scelta del nuovo commissario tecnico.

Il futuro della panchina della Nazionale italiana resta uno dei temi più caldi del calcio azzurro. Dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso, il nuovo presidente della FIGC Giovanni Malagò, succeduto a Gabriele Gravina, è al lavoro insieme al direttore tecnico Paolo Maldini per individuare il prossimo commissario tecnico. Tra i nomi più affascinanti spicca quello di Pep Guardiola, reduce dalla conclusione della sua lunga esperienza al Manchester City. Malagò: “Con Guardiola il dialogo è aperto”. Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, Malagò ha confermato che con l’allenatore spagnolo ci sono stati contatti. “Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Sport.periodicodaily.com - Italia, Malagò apre a Guardiola: “Dialogo vivo”. Pirlo e Mancini restano tra i candidati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Malagò conferma: «Stiamo parlando con Guardiola. Lui, Pirlo e Mancini gli unici candidati? No»Il presidente del Comitato Olimpico Nazionale ha confermato che ci sono trattative in corso con Pep Guardiola per la guida della nazionale di calcio.

Italia, Fabrizio Romano svela: «Guardiola è un sogno, ma Pirlo e Mancini restano i nomi più realistici»Fabrizio Romano ha riferito che l'incontro con Pep Guardiola si è svolto a Barcellona, ma la scelta del nuovo commissario tecnico per la nazionale...

Temi più discussi: Maldini direttore tecnico e Leonardo advisor: l’annuncio di Malagò; Malagò: Maldini era il mio piano A, il nuovo ct sarà una scelta condivisa; L'annuncio di Malagò: Paolo Maldini direttore tecnico e presidente del Club Italia, Leonardo advisor; Paolo Maldini Direttore Tecnico FIGC e Presidente del Club Italia, con Advisor Leonardo.

Dunque, ad oggi è così. Malagò. nomina Maldini direttore tecnico del Club Italia ma già rischia di perderlo perché sa bene di non poter far passare la scelta di Pirlo ct della Nazionale. Pochi giorni e sapremo la verità... #figc #azzurri x.com

Maldini, sempre più Italia: Malagò e i club in pressing. I dettagli reddit

Malagò apre a Guardiola: tra l’all-in della FIGC e il rischio downgradeStiamo parlando con Pep Guardiola, non è detto vada in porto. Giovanni Malagò, presidente della FIGC, ha parlato della suggestione che vorrebbe l’allenatore spagnolo sulla panchina della Nazionale i ... tuttomercatoweb.com

Italia, Malagò conferma: C'è dialogo con Guardiola. Ingaggio? Si farebbe eccezioneGiovanni Malagò conferma il nome di Pep Guardiola per la panchina dell'Italia. Il presidente della Figc, dopo essere succeduto a Gabriele Gravina alla guida della Federazione, sta lavorando con il nuo ... adnkronos.com