Italia Fabrizio Romano svela | Guardiola è un sogno ma Pirlo e Mancini restano i nomi più realistici

Da internews24.com 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fabrizio Romano ha riferito che l'incontro con Pep Guardiola si è svolto a Barcellona, ma la scelta del nuovo commissario tecnico per la nazionale italiana è prossima. Secondo Romano, Guardiola rappresenta un obiettivo ideale, ma i nomi più realisti restano quelli di Pirlo e Mancini. La decisione finale dovrebbe essere annunciata a breve.

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di Alberto Petrosilli Il giornalista Fabrizio Romano fa il punto sulla corsa alla panchina azzurra: incontro a Barcellona con Pep, ma la scelta del nuovo commissario tecnico è vicina. Sono giorni particolarmente importanti per il futuro della Nazionale italiana, impegnata nella scelta del nuovo commissario tecnico. Tra indiscrezioni e possibili candidature, resta viva anche la suggestione che porta a Pep Guardiola, anche se la pista appare tutt’altro che semplice. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter A fare il punto della situazione è stato Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale YouTube. Il giornalista ha confermato l’incontro... 🔗 Leggi su Internews24.com

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