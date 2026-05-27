Israele sta inviando messaggi ai palestinesi di Gaza invitandoli a lasciare le proprie case, definendo il processo come “volontario”. Le autorità israeliane hanno rafforzato i messaggi attraverso media e comunicazioni ufficiali, senza imporre forzature immediate. Le famiglie che decidono di partire ricevono indicazioni sulle rotte da seguire e sui punti di raccolta. Non ci sono state, finora, azioni militari che obblighino direttamente all’evacuazione.

. La conferma è arrivata oggi sui social dal ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, che ha annunciato la morte del comandante dell’ala militare di Hamas nella Striscia, Mohammed Odeh, ucciso in un raid condotto ieri sera dalle forze armate di Tel Aviv (Idf) nella città di Gaza. Ma i trasferimenti sono cominciati da un anno ormai. “Il quarto comandante dell’ala militare dell’organizzazione terroristica Hamas a Gaza è stato eliminato ieri e mandato a incontrare i suoi complici nelle profondità dell’inferno”, ha scritto oggi Katz in un post su X (ex Twitter). 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Israele sta portando avanti il piano di emigrazione “volontaria” dei palestinesi da Gaza

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Israel plans thousands of new units in occupied East Jerusalem

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