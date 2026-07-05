Il direttore dell’ospedale Kamal Adwan nel nord di Gaza è in condizioni critiche nel carcere israeliano, dove si trova dal dicembre 2024 senza aver commesso reati. La sua salute si sta deteriorando e si teme per la sua vita, secondo quanto riferito. La sua detenzione è considerata ingiusta e senza processo formale.

Il dottor Hussam Abu Safiya, direttore dell’ospedale Kamal Adwan nel nord di Gaza, è in pericolo di vita nel carcere israeliano in cui è detenuto ingiustamente dal dicembre 2024. A lanciare l’allarme è l’organizzazione israeliana Physicians for Human Rights, che dopo l’ultima visita dell’avvocato Nasser Odeh al suo assistito ha denunciato un drammatico deterioramento delle condizioni fisiche e psicologiche del medico-pediatra di 52 anni. Condizioni che su InsideOver abbiamo denunciato in tempi non sospetti. «Non è più la stessa persona». L’avvocato Odeh ha potuto visitare Abu Safiya lo scorso 2 luglio presso il centro di detenzione sotterraneo “Rakefet”, all’interno del carcere di Nitzan, dove il medico era stato trasferito il 24 giugno. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Segui gli aggiornamenti su Gaza.

© It.insideover.com - “Hussam Abu Safiya sta morendo”: l’allarme per il pediatra di Gaza incarcerato ingiustamente da Israele

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mio padre sta morendo in isolamento – Il figlio del Dott. Hussam Abu Safiya rompe il silenzio

Notizie e thread social correlati

Il medico di Gaza in carcere in Israele senza processo: domani Hussam Abu Safiya rischia altri sei mesi di prigioneUn pediatra e neonatologo palestinese di 52 anni si trova in carcere in Israele da 16 mesi senza aver avuto un processo.

Ordine Medici: “Ferma condanna per la detenzione illegale del dott. Hussam Abu Safiya”L'Ordine dei Medici ha espresso una ferma condanna riguardo alla detenzione illegale del medico Hussam Abu Safiya.

Si parla di: CURARE NON È UN CRIMINE: MEDU CHIEDE LA LIBERAZIONE DEI MEDICI DI GAZA DETENUTI DA ISRAELE.

Gaza, l'appello dei medici del Policlinico di Bari: Liberare il pediatra palestinese Hussam Abu SafiyaIl gruppo Sanitari per Gaza chiede interventi diplomatici urgenti per il direttore dell’ospedale Kamal Adwan detenuto in Israele e la tutela del personale sanitario nei conflitti Alcuni medici del ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Scarceratelo!. L’appello di Amnesty per il direttore dell’ospedale Kamal Adwan di GazaIl 27 dicembre 2024 l’esercito israeliano ha arrestato il dottor Hussam Abu Safiya, direttore dell’ospedale Kamal Adwan nel nord della Striscia di Gaza, mentre cercava di negoziare l’evacuazione del ... ilfattoquotidiano.it