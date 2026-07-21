Un sondaggio elettorale in Israele mostra che, se si votasse oggi, le opposizioni sarebbero a soli due seggi dalla maggioranza. La notizia preoccupa il primo ministro Benjamin Netanyahu, per il quale le possibilità di ottenere un nuovo mandato sembrano ridursi. Le elezioni si avvicinano e i risultati indicano un equilibrio molto più stretto rispetto alle precedenti consultazioni.

Le elezioni in Israele si avvicinano e, per il primo ministro Benjamin Netanyahu, la prospettiva di ottenere un nuovo mandato appare sempre più complicata. A certificarlo è il sondaggio pubblicato dall’emittente israeliana Channel 12, dal quale emerge che il partito Yashar, guidato da Gadi Eisenkot, ha guadagnato un seggio rispetto alla precedente rilevazione della stessa emittente, portandosi al primo posto con 24 seggi. Anche il Likud di Bibi ha guadagnato un seggio, salendo a quota 23 e mantenendosi stabilmente al secondo posto. Sul fronte delle opposizioni, la coalizione Insieme, guidata dagli ex premier Naftali Bennett e Yair Lapid, arriverebbe a 15 seggi; i Democratici di Yair Golan ne otterrebbero 11, mentre Yisrael Beiteinu di Avigdor Liberman si attesterebbe a 9. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Israele, l’ultimo sondaggio elettorale terrorizza Netanyahu: se si votasse oggi, le opposizioni sarebbero a soli due seggi dalla vittoria

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