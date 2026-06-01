Sondaggio Youtrend | Pci primo partito poi Dc botto-Msi Prima Repubblica se si votasse oggi
Se si tornasse alle elezioni di oggi, il Partito Comunista otterrebbe il maggior numero di voti. Questo risultato emerge da un sondaggio di Youtrend per Sky TG24, in cui i partiti della Prima Repubblica risultano ancora presenti e molto popolari. Seguono la Democrazia Cristiana e il Movimento Sociale Italiano, che si attestano ai livelli successivi nelle preferenze degli elettori.
Aveva ragione Silvio Berlusconi: i comunisti esistono e resistono. E sono pure tanti. A confermarlo un sondaggio realizzato da Youtrend per Sky TG24: "Se oggi ci fossero ancora i partiti della Prima Repubblica il Partito Comunista sarebbe il più votato dagli italiani". Nello specifico, il 25,4% degli italiani intervistati ha dato la sua preferenza per quello che è stato il partito guidato da Enrico Berlinguer. Subito sotto c'è la Democrazia Cristiana, che vanta il 20,1%. A seguire il Movimento sociale italiano, che registra il 14,3% delle preferenze. Fuori dal podio ci sono il Partito Socialista Italiano, che ha ottenuto l'11,9% dei voti degli italiani. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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