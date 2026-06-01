Aveva ragione Silvio Berlusconi: i comunisti esistono e resistono. E sono pure tanti. A confermarlo un sondaggio realizzato da Youtrend per Sky TG24: "Se oggi ci fossero ancora i partiti della Prima Repubblica il Partito Comunista sarebbe il più votato dagli italiani". Nello specifico, il 25,4% degli italiani intervistati ha dato la sua preferenza per quello che è stato il partito guidato da Enrico Berlinguer. Subito sotto c'è la Democrazia Cristiana, che vanta il 20,1%. A seguire il Movimento sociale italiano, che registra il 14,3% delle preferenze. Fuori dal podio ci sono il Partito Socialista Italiano, che ha ottenuto l'11,9% dei voti degli italiani. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sondaggio Youtrend: Pci primo partito, poi Dc, botto-Msi. Prima Repubblica, se si votasse oggi...

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