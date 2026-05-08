Supermedia numeri mai visti prima | chi vincerebbe se si votasse oggi

Secondo le ultime rilevazioni, Fratelli d’Italia si avvicina al 28%, la Lega si ferma al 6,6%, il Movimento 5 Stelle arriva al 13,2% e Alleanza Verdi e Sinistra si colloca intorno al 6%. Questi dati rappresentano i risultati più recenti raccolti sul panorama politico nazionale, fornendo un quadro aggiornato delle preferenze degli elettori in vista di eventuali consultazioni elettorali.

Secondo le ultime rilevazioni, Fratelli d’Italia si attesta poco sotto il 28%, la Lega è al 6,6%, mentre il Movimento 5 Stelle raggiunge il 13,2% e Alleanza Verdi e Sinistra si posiziona intorno al 6%. Nel complesso, la coalizione di centrodestra vale circa il 43-44%, mentre il campo largo (Pd + M5S + AVS) arriva al 45,8%.L’analisi di Youtrend mette però in luce un aspetto più rilevante: la compatibilità degli elettori all’interno delle due coalizioni. Quando nei sondaggi si chiede solo l’intenzione di voto per singolo partito, il campo largo ottiene il 45,5%. Ma quando viene esplicitato che il partito votato farà parte di una coalizione, questa perde circa 1,5 punti, scendendo al 44%.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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