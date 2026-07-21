Iron Man si unisce al gruppo del Tour de France

Da sportmediaset.mediaset.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la 16ª tappa del Tour de France 2026, gli atleti del Team TotalEnergies gareggeranno in una cronometro individuale di 26,1 km, con partenza da Évian-les-Bains e arrivo a Thonon-les-Bains, lungo le rive del Lago di Ginevra.

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In occasione della 16ª tappa del Tour de France 2026, gli atleti del Team TotalEnergies saranno impegnati nella cronometro individuale. La gara prenderà il via da Évian-les-Bains e si svilupperà lungo un percorso di 26,1 km fino a Thonon-les-Bains, costeggiando le rive del Lago di Ginevra. Per l’occasione, il Team TotalEnergies schiererà un corridore in più: Tony Stark, grazie a una speciale versione completamente personalizzata del casco HJC Adwatt 1.0 con livrea ispirata al supereroe Iron Man della Marvel., HJC Sports, partner tecnico del Team TotalEnergies per i caschi, vanta una lunga collaborazione con Marvel nel settore dei caschi motociclistici. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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