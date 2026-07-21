Iron Man si unisce al gruppo del Tour de France
Durante la 16ª tappa del Tour de France 2026, gli atleti del Team TotalEnergies gareggeranno in una cronometro individuale di 26,1 km, con partenza da Évian-les-Bains e arrivo a Thonon-les-Bains, lungo le rive del Lago di Ginevra.
In occasione della 16ª tappa del Tour de France 2026, gli atleti del Team TotalEnergies saranno impegnati nella cronometro individuale. La gara prenderà il via da Évian-les-Bains e si svilupperà lungo un percorso di 26,1 km fino a Thonon-les-Bains, costeggiando le rive del Lago di Ginevra. Per l’occasione, il Team TotalEnergies schiererà un corridore in più: Tony Stark, grazie a una speciale versione completamente personalizzata del casco HJC Adwatt 1.0 con livrea ispirata al supereroe Iron Man della Marvel., HJC Sports, partner tecnico del Team TotalEnergies per i caschi, vanta una lunga collaborazione con Marvel nel settore dei caschi motociclistici. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
ZeroSpace - Gameplay de Análise Completa
Notizie e thread social correlati
LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 70 km al traguardo, il gruppo si avvicina ai fuggitiviA circa 70 chilometri dal traguardo, il gruppo di ciclisti si sta avvicinando ai fuggitivi.
Spider-Man diventa “Iron Man Jr.”: dopo dieci anni la saga MCU si concludeDopo dieci anni, la saga cinematografica dedicata a Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe si è conclusa.
Argomenti più discussi: Quando la prima apparizione di Iron Man vale quasi $ 4 milioni; Marvel Comics Panini: i fumetti in uscita questa settimana (13-19 luglio 2026); Hulk – L’intera storia di Bruce Banner all’interno dell’MCU!; L'azzardo di Spider-Man: Brand New Day - Il cinema sta commettendo lo stesso errore dei fumetti?.
il 13 luglio 1985 i Black Sabbath si esibiscono nella loro formazione originale, con #OzzyOsbourne alla voce, sul palco del Live Aid al JFK Stadium di Philadelphia. La band si esibì in una potente scaletta di tre canzoni: Children of the Grave, Iron Man e la l x.com
Ogni giorno sento ripetere tantissime convinzioni sull’Ironman che, a forza di essere raccontate, sono diventate delle vere e proprie verità assolute. Ma sono davvero tutte vere? Nel video completo della serie Ironman Senza Filtri analizzo le 10 convinzioni facebook
Aiutami a battere i miei figli con Iron Man reddit