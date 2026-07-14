LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 70 km al traguardo il gruppo si avvicina ai fuggitivi

Da oasport.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A circa 70 chilometri dal traguardo, il gruppo di ciclisti si sta avvicinando ai fuggitivi. Nella corsa di oggi, Javier Romo sta procedendo in solitaria verso la vetta del Col de Prat de Bouc, un passaggio di terza categoria lungo 3,1 chilometri con una pendenza media del 6,5%.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15.37 Javier Romo si sta avviando in solitaria verso la vetta del Col de Prat de Bouc (3,1 km al 6,5%, terza categoria). 15.34 Il margine dei battistrada sul gruppo maglia gialla è di ’55”. 15.31 Paret Peintre, Healy e Debruyne inseguono Romo, ma dietro il gruppo è vicino. 15.29 Nel gruppo sono rimasti una cinquantina di corridori, adesso è Wellens a dettare l’andatura. 15.28 70 km alla conclusione. 15.25 Termina il lavoro di Pollit, rimangono quattro i compagni di squadra di Pogacar. 15.24 Healy stacca Vervaecke e procva a rientrare su Tejada. 15.23 Riepiloghiamo la situazione in corsa: Javier Romo è in testa alla gara con 21? di vantaggio su Tejada e 33? su Healy e Paret Peintre. 🔗 Leggi su Oasport.it

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