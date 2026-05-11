Dopo dieci anni, la saga cinematografica dedicata a Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe si è conclusa. La relazione tra il personaggio di Peter Parker e Tony Stark ha rappresentato un elemento centrale fin dall'inizio, influenzando lo sviluppo della trama e il ruolo del protagonista. La conclusione della serie ha portato a un cambiamento significativo nel percorso narrativo di Spider-Man, lasciando spazio a nuove direzioni per il personaggio.

Fin dall’inizio, un aspetto fondamentale della versione di Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe è stato il suo rapporto con Tony Stark. In Captain America: Civil War, Iron Man ha preso Spider-Man sotto la sua ala protettrice, dando vita a una dinamica divertente che ha caratterizzato in modo significativo le fasi finali della Saga dell’Infinito. Poiché l’MCU ha tralasciato la tradizionale storia delle origini legata a zio Ben, Tony Stark ha ricoperto un ruolo simile, diventando una figura di mentore per il giovane Peter. Per quanto fosse fantastico vedere Robert Downey Jr. e Tom Holland interagire tra loro, questo non è sempre stato ben visto dai fan Marvel.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Spider-Man diventa “Iron Man Jr.”: dopo dieci anni la saga MCU si conclude

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