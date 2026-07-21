Com'è stato il dopo Lila? «Sono molto contenta che il ruolo dopo di lei fosse nella serie di Marco Bellocchio: Lila era gigantesca, invece Nadia era una cosa così piccola che interpretarla mi ha fatto bene. Sarà che ho da poco compiuto 40 anni, ma sento davvero di stare cambiando pelle». In che modo sta cambiando pelle? «La solitudine mi è sempre appartenuta, ma adesso devo fare i conti con quella dovuta al grande lavoro». Intende che le manca tempo per dedicarsi a sé stessa e, magari, all'amore? «Quello no: mi ritengo una persona molto libera. Se non trovo un complice, preferisco di gran lunga stare da sola. Mi chiedo, però, a cosa dovrei ancorarmi, quello sì. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Irene Maiorino: «Lila dell'Amica geniale ci ha messo parecchio tempo di prima di andare via da me: avevo smesso di sorridere e non prendevo più il sole come lei. L'amore? Se non trovo un complice, preferisco stare da sola»

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IRENE MAIORINO: L'AMICA GENIALE E GRAZIA DELEDDA, L'INCONTRO CON MARCO BELLOCCHIO E MERYL STREEP

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