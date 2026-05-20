È morta la mamma di Pupo | Irene è volata in cielo Ma non da sola accompagnata da una parte di me
Un cantante ha annunciato la scomparsa della madre attraverso un messaggio pubblicato sui social media, accompagnato da alcune fotografie che lo ritraggono insieme a lei. La donna, di nome Irene, è deceduta di recente, secondo quanto riferito dall’artista. Nel messaggio, il cantante ha scritto che Irene è volata in cielo, aggiungendo di non essere sola perché una parte di lui la accompagna. Le immagini condivise mostrano momenti di affetto tra madre e figlio.
Pupo ha annunciato la scomparsa della madre attraverso un commosso messaggio pubblicato sui propri canali social, accompagnato da alcune fotografie che lo ritraggono insieme a lei. Una perdita profonda per l’artista, che ha voluto condividere il suo dolore con i fan e il pubblico che lo segue da anni. “Per tutto l’affetto che mi avete dimostrato ogni volta che vi ho parlato della mia mamma e che ho pubblicato foto e video insieme a lei, ritengo sia giusto informarvi che Irene, la mia mamma, è volata in cielo. Ma non da sola, accompagnata da una parte di me”, si legge nel messaggio. L’artista, ospite a “La volta buona”, aveva fatto sapere che non stava vivendo un periodo sereno dovuto alle condizioni di salute della sua mamma: “Non sto vivendo un momento bello perché mia mamma non sta bene”, aveva detto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Morta la mamma di Pupo, lannuncio sui social: «È volata in cielo, accompagnata da una parte di me»
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