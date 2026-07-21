Iran-Usa nuova escalation | missili su Bahrein e Kuwait Trump davanti al bivio decisivo

Nella notte, Teheran ha annunciato di aver lanciato missili contro basi militari nel Bahrein e in Kuwait. Le autorità statunitensi riferiscono di aver subito danni e di aver attivato sistemi di difesa. Non sono stati segnalati vittime. La situazione rimane tesa con il rischio di ulteriori escalation. La Casa Bianca valuta come rispondere, mentre le tensioni tra i due paesi continuano a salire.

Prosegue senza sosta il conflitto tra Stati Uniti e Iran, giunto a un nuovo livello di escalation. Nella notte Teheran ha annunciato di aver colpito con missili alcune installazioni militari statunitensi in Kuwait e Bahrein, mentre il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha risposto con una nuova serie di raid contro obiettivi strategici iraniani. Sullo sfondo resta altissima la tensione nello Stretto di Hormuz, dove una petroliera è stata colpita da un proiettile di origine ancora sconosciuta. Intanto il Pentagono aggiorna il bilancio dei militari feriti e dagli Stati Uniti emergono indiscrezionitt secondo cui Donald Trump starebbe valutando due opzioni: una nuova tregua oppure una massiccia offensiva militare congiunta con Israele. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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US Iran War: Tehran Fires Missiles across Gulf | Qatar, Bahrain, Kuwait on Alert | Firstpost Live

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