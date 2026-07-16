Iran raid americani su obiettivi strategici | Teheran risponde colpendo basi Usa in Giordania

Notizia in breve

Gli Stati Uniti hanno condotto raid su obiettivi strategici in Iran, secondo fonti ufficiali. In risposta, l'Iran ha lanciato attacchi contro basi statunitensi in Giordania. L'escalation militare si sta intensificando, con operazioni che coinvolgono entrambe le parti e aumentano la tensione nella regione del Medio Oriente.