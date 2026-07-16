Iran raid americani su obiettivi strategici | Teheran risponde colpendo basi Usa in Giordania
Gli Stati Uniti hanno condotto raid su obiettivi strategici in Iran, secondo fonti ufficiali. In risposta, l'Iran ha lanciato attacchi contro basi statunitensi in Giordania. L'escalation militare si sta intensificando, con operazioni che coinvolgono entrambe le parti e aumentano la tensione nella regione del Medio Oriente.
Si intensifica lo scontro militare tra Stati Uniti e Iran con una nuova serie di operazioni che rischiano di aggravare ulteriormente la crisi inMedio Oriente. Il Comando centrale delle forze armate statunitensi (Centcom) ha annunciato di aver portato a termine una vasta offensiva contro obiettivi militari iraniani, dichiarando di aver colpito centri di comando, sistemi di difesa aerea, installazioni missilistiche e infrastrutture dedicate ai droni, oltre a strutture di sorveglianza costiera. Secondo quanto riferito da Washington, gli attacchi sono stati effettuati con munizioni di precisione in diverse località, tra cui Bandar Abbas, concludendosi alle 21, ora degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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