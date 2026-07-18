Nella regione si sono registrati nuovi scontri tra Stati Uniti e Iran, con Teheran che ha rivendicato attacchi contro obiettivi militari in Giordania, Kuwait e Bahrein. Dopo sette notti di bombardamenti americani, alcuni soldati statunitensi sono rimasti feriti in Giordania. Si segnala anche un lancio di missile diretto verso l’Arabia Saudita. Mosca ha annunciato che ci saranno presto contatti tra un alto rappresentante iraniano e il presidente russo.

Nuova escalation nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Dopo la settima notte consecutiva di bombardamenti americani, Teheran ha rivendicato attacchi contro basi e infrastrutture militari Usa in Giordania, Kuwait e Bahrein, mentre un missile sarebbe stato lanciato anche verso l'Arabia Saudita. Feriti alcuni soldati americani. Nel frattempo resta alta la tensione nello Stretto di Hormuz e cresce il rischio di un coinvolgimento diretto dei Paesi del Golfo. I raid hanno colpito anche impianti idrici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Raid e missili tra Usa e Iran, feriti soldati americani in Giordania. Mosca: "Presto contatti tra Mojtaba Khamenei e Putin"

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L'Iran attacca Paesi arabi. Usa: Mine a Hormuz. Ferito Mojtaba Khamenei

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