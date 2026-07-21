In Iran non si fermano i bombardamenti americani. Teheran sposta migliaia di centrifughe nucleari sotto le catene montuose. Ad aggravare la crisi dello Stretto di Hormuz il blocco imposto dalla milizia yemenita Houthi del piccolo passaggio nel Mar Rosso, via alternativa per l’oro nero. Servizio di Marco Burini RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Iran, non si fermano i bombardamenti Usa. Minaccia Houthi a Hormuz

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