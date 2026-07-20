Altri morti americani più bombardamenti e la minaccia iraniana sullo stretto di Hormuz

Da linkiesta.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel conflitto tra Stati Uniti e Iran, il numero di vittime americane è aumentato. La situazione si aggrava con nuovi bombardamenti e la minaccia di Teheran di bloccare lo stretto di Hormuz, uno dei principali punti di passaggio strategici per il petrolio. La tensione tra le due parti si intensifica, mentre non sono stati forniti dettagli su eventuali vittime o danni specifici delle ultime azioni militari.

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La guerra tra Stati Uniti e Iran continua ad allargarsi, mentre aumenta il bilancio delle vittime americane e Teheran minaccia di bloccare completamente lo stretto di Hormuz. Nella notte tra domenica e lunedì il Pentagono ha annunciato la morte di un terzo militare statunitense durante il fine settimana: il soldato è rimasto ucciso nel nord dell’Iraq mentre partecipava alle operazioni di messa in sicurezza di un drone iraniano abbattuto. Nelle stesse ore sono stati inoltre identificati i resti del militare disperso dopo l’attacco missilistico iraniano di venerdì in Giordania, portando a diciassette il numero dei militari americani morti dall’inizio del conflitto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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