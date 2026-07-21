iran mentre cadono le bombe si muove la diplomazia

Mentre continuano i bombardamenti da parte degli Stati Uniti e le rappresaglie dell'Iran, i mediatori hanno proposto nuove iniziative per risolvere il conflitto. Le operazioni militari sono in corso da entrambe le parti, senza segnali di de-escalation. Le proposte di mediazione sono state presentate in un tentativo di avvicinare le posizioni, ma non ci sono stati ancora risultati concreti. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Mentre proseguono i bombardamenti Usa e le rappresaglie iraniane, i mediatori hanno rilanciato proposte per chiudere il conflitto. E ieri tale lavorìo diplomatico è emerso pubblicamente con la visita del Ministro degli interni iraniano Eskandar Momeni in Pakistan, dove ha incontrato il primo ministro Shehbaz Sharif e, successivamente, l’uomo forte del paese, il Capo di Stato Maggiore Syed Asim Munir. A riferire le proposte avanzate dai mediatori – Egitto, Pakistan e Qatar – è Axios, secondo il quale si starebbe trattando per ottenere una tregua di 10 giorni nei quali sciogliere i nodi rimasti controversi del Memorandum di Islamabad e riprendere il filo di quell’accordo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Iran-Usa: notte di bombardamenti. Alta tensione nel Golfo

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