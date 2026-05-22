La diplomazia europea si muove sulla Cisgiordania La dichiarazione congiunta

Da formiche.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le nazioni europee più influenti si sono riunite per esprimere una posizione condivisa sulla situazione in Cisgiordania. In una dichiarazione congiunta, Regno Unito, Italia, Francia e Germania hanno ribadito la loro posizione riguardo alle questioni legate al governo israeliano e alla regione. Questo gesto rappresenta uno dei primi segnali di unità tra questi paesi negli ultimi mesi su questo tema. La comunicazione ha fatto seguito a incontri tra i rappresentanti diplomatici di queste nazioni.

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Regno Unito, Italia, Francia e Germania tornano a compattarsi sul dossier israelo-palestinese con una dichiarazione congiunta che segna uno dei passaggi diplomatici più netti degli ultimi mesi nei confronti del governo israeliano. Il documento, firmato il 22 maggio dai quattro leader europei e pubblicato dalla presidenza del Consiglio italiana, concentra l’attenzione sul deterioramento della situazione in Cisgiordania e, in particolare, sul controverso progetto E1, considerato da anni uno dei punti più sensibili del conflitto. “La situazione in Cisgiordania si è deteriorata significativamente negli ultimi mesi. La violenza dei coloni è a livelli senza precedenti”, si legge nella dichiarazione. 🔗 Leggi su Formiche.net

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