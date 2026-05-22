La diplomazia europea si muove sulla Cisgiordania La dichiarazione congiunta

Le nazioni europee più influenti si sono riunite per esprimere una posizione condivisa sulla situazione in Cisgiordania. In una dichiarazione congiunta, Regno Unito, Italia, Francia e Germania hanno ribadito la loro posizione riguardo alle questioni legate al governo israeliano e alla regione. Questo gesto rappresenta uno dei primi segnali di unità tra questi paesi negli ultimi mesi su questo tema. La comunicazione ha fatto seguito a incontri tra i rappresentanti diplomatici di queste nazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui