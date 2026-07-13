Sabato 11 luglio, a Sumy, le bombe sono cadute tra i civili, in un parco e vicino a un bar. Le immagini mostrano una donna che protegge un bambino in strada e clienti del bar che fuggono spaventati. I bombardamenti russi hanno provocato panico tra la popolazione locale.

Una donna protegge un bambino in strada. Gli avventori del bar fuggono spaventati. Sono le immagini dei bombardamenti russi avvenuti a Sumy sabato 11 luglio. Le bombe sono cadute in zone frequentate dai civili causando quattro morti, tra cui una bambina, e 17 feriti. La Russia ha ripetutamente impiegato bombe plananti contro l’Ucraina da quando ha lanciato l’invasione su vasta scala nel 2022. Queste vengono sganciate da aerei ben oltre la linea del fronte e planano per diversi chilometri verso il loro obiettivo, colpendo spesso obiettivi civili anche se guidata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attacchi su Sumy, le bombe cadono tra i civili in un parco e a pochi passi da un bar – Le immagini

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