Iran la guerra in diretta | nuovo attacco Usa Teheran | Colpiti obiettivi militari in Kuwait e Bahrein

Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro obiettivi militari in Kuwait e Bahrein, secondo fonti di Teheran. È la decima notte consecutiva di operazioni militari statunitensi nella regione. Le fonti iraniane riferiscono che i raid hanno colpito strutture militari senza specificare ulteriori dettagli. La situazione rimane tesa, con scambi di informazioni tra le parti coinvolte. Non sono stati comunicati dati su eventuali vittime o danni materiali.

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Guerra Usa-Iran, Teheran di nuovo sotto attacco, colpite tv di Stato e quartier generale pasdaran

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