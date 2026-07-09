Gli Stati Uniti hanno attaccato 90 obiettivi militari in Iran durante una notte di raid. In risposta, le forze iraniane hanno colpito basi americane in Kuwait e Bahrein. La tensione tra i due paesi si mantiene alta con azioni militari che coinvolgono entrambe le parti nel Medio Oriente. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora riferito eventuali vittime o danni specifici. La situazione rimane sotto osservazione internazionale.

Roma, 9 luglio 2027 – Altra notte di bombardamenti sull’ Iran con Teheran che risponde prendendo di mira le basi americane in Medio Oriente. Non regge il memorandum d’intesa raggiunto fra Usa e Iran il 17 giugno scorso con Trump che giustifica gli ultimi raid americani come “risposta agli attacchi di Teheran alle navi mercantili nello Stretto di Hormuz ”. Canale che resta comunque aperto (anche se l’Iran minaccia di bloccare il passaggio) alla navigazione nonostante le ostilità. Attacchi che arrivano nei giorni dei funerali dell’Ayatollah Khamenei ucciso nel primo giorno dei raid dell’operazione Epic Fury. https:www.quotidiano.netvideoesteritrump-sulliran-li-colpiremo-di-nuovo-molto-duramente-b4fm0oy5 I Pasdaran hanno comunque risposto ai raid Usa lanciando attacchi verso le basi americane in Kuwait e Bahrein. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Guerra all’Iran, gli Usa colpiscono 90 obiettivi militari. Teheran risponde: “Attaccate basi americane in Kuwait e Bahrein”

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Guerra allIran: cosa sono pronti a rischiare Stati Uniti e Israele | Davide Montingelli

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