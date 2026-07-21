Le forze armate statunitensi hanno effettuato raid contro obiettivi militari iraniani in Bahrein e Kuwait. Sono stati colpiti centri di comando, risorse navali, siti di lancio di missili e droni, e sistemi di difesa aerea. L’intervento mira a ridurre la capacità dell’Iran di attaccare le navi commerciali nello Stretto di Hormuz.

Le forze armate statunitensi hanno colpito centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea, “con l’obiettivo di ridurre la capacità dell’Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali che transitano nello Stretto di Hormuz”. Lo scrive su X il Comando Centrale degli Stati Uniti. Iran, tutte le notizie in diretta di martedì 21 luglio Nuovi raid Usa nella notta sull’Iran. Centcom riferisce che sono stati colpiti entri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea. L’agenzia di stato iraniana Irna parla di target americani colpiti in Bahrein e Kuwait Inizio diretta: 210726 07:20 Fine diretta: 210726 23:59 Punti chiave. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Lapresse.it - Iran, nuovi raid Usa. Media di Teheran: “Colpiti obiettivi americani in Bahrein e Kuwait” – La diretta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran BEATS US Military In Aerial Clash Another American MQ-9 Reaper Drone Shot Down | Watch

Notizie e thread social correlati

Nuovi raid Usa contro l’Iran: colpiti 80 obiettivi. Teheran risponde e attacca le basi americane in Kuwait e BahreinDurante la notte, gli Stati Uniti hanno condotto un attacco nel sud dell’Iran, colpendo circa 80 obiettivi.

Iran, nuovi raid Usa. Centcom: “Colpiti decine di obiettivi”. I Pasdaran: “Attaccate basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrein” – La direttaIl Comando Centrale degli Stati Uniti ha annunciato di aver condotto una nuova serie di attacchi in Iran, colpendo decine di obiettivi con munizioni...

Temi più discussi: Trump: Colpiremo duramente stanotte e domani; Trump a NBC: Hormuz è aperto. Le elezioni in Israele fissate per il 27 ottobre; Nona notte di raid Usa contro l'Iran. Khalil al-Hayya eletto nuovo leader; Iran-Usa, tensione altissima: Hormuz chiuso e nuovi attacchi, poi la risposta di Trump. Ultime news oggi 12 luglio.

Iran: nona notte consecutiva di raid Usa, Teheran risponde con nuovi lanci di missili x.com

L'Iran rinnova gli attacchi contro gli Stati del Golfo dopo i raid statunitensi reddit

Raid Usa in Iran per la decima notte consecutivaGli Stati Uniti hanno portato a termine l'ennesima ondata di attacchi contro l'Iran per la decima notte consecutiva. Secondo quanto reso noto dal Centcom, sono stati colpiti centri di comando militar ... ansa.it

Iran, nuovi raid Usa. Media di Teheran: Colpiti obiettivi americani in Bahrein e KuwaitLe forze armate statunitensi hanno colpito centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea, ... lapresse.it