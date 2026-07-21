Iran | forze Usa colpiscono centri comando e basi lancio missili

Le forze statunitensi hanno effettuato attacchi contro obiettivi militari in Iran, colpendo centri di comando, risorse navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea. L'operazione mira a limitare la capacità dell’Iran di attaccare le navi commerciali che attraversano lo Stretto di Hormuz. Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni o vittime. L’attacco rappresenta una risposta alle attività militari percepite come minacce nella regione.

Le forze armate statunitensi hanno colpito centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea, “con l’obiettivo di ridurre la capacità dell’Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali che transitano nello Stretto di Hormuz “. Lo scrive su X il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) spiegando di aver completato così un’altra serie di attacchi contro l’Iran. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Pioggia di missili sullIran. Usa colpiscono deposito di munizioni

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