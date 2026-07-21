Iran | forze Usa colpiscono centri comando e basi lancio missili
Le forze statunitensi hanno effettuato attacchi contro obiettivi militari in Iran, colpendo centri di comando, risorse navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea. L'operazione mira a limitare la capacità dell’Iran di attaccare le navi commerciali che attraversano lo Stretto di Hormuz. Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni o vittime. L’attacco rappresenta una risposta alle attività militari percepite come minacce nella regione.
Le forze armate statunitensi hanno colpito centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea, “con l’obiettivo di ridurre la capacità dell’Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali che transitano nello Stretto di Hormuz “. Lo scrive su X il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) spiegando di aver completato così un’altra serie di attacchi contro l’Iran. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Segui gli aggiornamenti su Iran.
Pioggia di missili sullIran. Usa colpiscono deposito di munizioni
Notizie e thread social correlati
Hormuz, gli Usa colpiscono l’Iran. I pasdaran: missili su basi in Giordania, Bahrein e Kuwait – La direttaGli Stati Uniti hanno condotto una serie di attacchi contro l’Iran nello Stretto di Hormuz, con il Comando centrale che conferma l’undicesimo luglio...
Golfo in fiamme: droni e missili iraniani colpiscono basi USADroni e missili iraniani hanno colpito basi americane nel Golfo, superando i sistemi di difesa che non sono riusciti a intercettarli.
Temi più discussi: Iran: forze Usa colpiscono centri comando e basi lancio missili; Guerra in Medio Oriente, l'Iran sospende gli impegni del Memorandum con gli USA; Gli Usa colpiscono i centri di comando iraniani, i Pasdaran rispondono in Giordania e Kuwait; USA colpiscono per il quinto giorno di fila: nuovi raid sull'Iran.
Forze USA colpiscono l'Iran, Teheran risponde con forza x.com
Trump ha annunciato che gli USA applicheranno una tassa del 20% sul cargo via Hormuz come Guardian of the Strait, ribaltando i pedaggi iraniani, mentre le forze USA colpiscono l’Iran e i Pasdaran attaccano Bahrein, Giordania, Kuwait e Oman nel maggio facebook
Le forze armate saudite colpiscono la pista dell'aeroporto di Sanaa per fermare l'atterraggio di un aereo iraniano, afferma il ministero della Difesa reddit
Usa: 'Nuovi attacchi contro l'Iran in risposta a raid in Giordania'Ad una settimana dal collasso della tregua, e dopo l'ennesima notte di attacchi reciproci, l'Iran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti a Islamabad e minaccia un'offen ... ansa.it
Forze USA colpiscono l'Iran, Teheran risponde con attacchi contro basi e Paesi del GolfoDopo la nuova ondata di attacchi USA, l'agenzia di stampa statale Fars ha riferito che le forze iraniane hanno reagito colpendo alleati e basi statunitensi nella regione, tra cui la base aerea di Ali ... msn.com