Droni e missili iraniani hanno colpito basi americane nel Golfo, superando i sistemi di difesa che non sono riusciti a intercettarli. I droni iraniani sono riusciti a passare le difese in Kuwait, mentre i missili hanno raggiunto le installazioni senza essere neutralizzati. Nessuna informazione è stata fornita sulla quantità di armi usate o sui danni causati. Le autorità non hanno ancora chiarito come siano stati superati i sistemi di protezione.

Perché i sistemi di difesa americani non hanno intercettato i missili?. Come hanno fatto i droni iraniani a superare le difese in Kuwait?. Quali sono le specifiche provocazioni americane che hanno scatenato la rappresaglia?. Dove devono rifugiarsi i civili in Bahrein dopo l'allarme ministeriale?.? In Breve Rappresaglia iraniana motivata da tensioni nello Stretto di Hormuz e isola di Qeshm. Fallimento intercettazione sistema difesa statunitense in Kuwait con caduta in area civile. Appello urgente del ministro dell'Interno del Bahrein per la sicurezza dei cittadini. Sirene attivate due volte in Kuwait per allerta imminente pericolo popolazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Golfo in fiamme: droni e missili iraniani colpiscono basi USA

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Cipro sotto attacco dei missili iraniani, Londra: «Allerta per le basi militari Gb»

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