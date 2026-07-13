Hormuz gli Usa colpiscono l’Iran I pasdaran | missili su basi in Giordania Bahrein e Kuwait – La diretta

Gli Stati Uniti hanno condotto una serie di attacchi contro l’Iran nello Stretto di Hormuz, con il Comando centrale che conferma l’undicesimo luglio come data dell’operazione. L’offensiva, la terza di questa settimana, mira a responsabilizzare le forze iraniane per aver attaccato un’altra nave mercantile nella zona. I pasdaran riferiscono di aver lanciato missili contro basi in Giordania, Bahrein e Kuwait.

Gli Stati Uniti colpiscono l’Iran a Hormuz. Il Comando centrale (Centcom) Usa comunica di aver «completato questa settimana, l’ 11 luglio, una terza serie di attacchi contro l’Iran, ritenendo le forze iraniane responsabili dell’attacco a un’altra nave mercantile nello Stretto di Hormuz». Intanto i Guardiani della Rivoluzione Iraniana hanno fatto sapere di aver colpito obiettivi e basi militari statunitensi in Giordania, Bahrein e Kuwait. A riferirlo sono i media statali. L’agenzia di stampa ufficiale Irna cita diverse dichiarazioni rilasciate dalle Guardie, secondo le quali sarebbero stati attaccati la base aerea Prince Hassan in Giordania, un centro di comando per droni militari statunitensi in Bahrein e basi aeree, tra cui Ali Al Salem in Kuwait. 🔗 Leggi su Open.online

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Iran Fires 10 Ballistic Missiles At Alleged US Command Center In Jordan

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