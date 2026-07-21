Per la decima notte consecutiva, gli Stati Uniti hanno condotto raid contro l’Iran. I Pasdaran hanno rivendicato di aver colpito basi militari in Bahrein e Kuwait. Inoltre, si segnala l’arrivo di altri caccia e aerei cisterna americani in Israele. La situazione rimane tesa con operazioni militari ancora in corso nella regione.

Roma, 21 luglio 2026 - Giunti alla decima notte consecutiva di attacchi contro l’Iran, il Centcom, il Comando Centrale degli Stati Uniti per il Medio Oriente, ha rivendicato l’azione martellante sui “centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni, nonché sistemi di difesa aerea iraniani, al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito attraverso lo Stretto di Hormuz", si legge nel comunicato. Nei raid notturni tra ieri e oggi, le incursioni di caccia, missili e droni Usa si sono concentrate nei pressi di Sirik, Bandar Abbas, sull'isola di Qeshm, a Chabahar e a Konarak. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Iran, decima notte di raid Usa. I Pasdaran rivendicano: “Colpite basi in Bahrein e Kuwait”. “Altri caccia e aerei cisterna americani arrivati in Israele”

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