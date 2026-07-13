Il 12 luglio, il Comando centrale degli Stati Uniti ha condotto una serie di attacchi contro l’Iran, colpendo decine di obiettivi con munizioni di precisione. L’obiettivo dichiarato è stato ridurre la capacità iraniana di disturbare il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, Teheran ha attaccato basi militari in Kuwait e Bahrein.

“Il 12 luglio, il Comando centrale degli Stati Uniti ha portato a termine una nuova ondata di attacchi contro l’Iran, colpendo decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione, al fine di ridurre la capacità iraniana di continuare a colpire il traffico marittimo internazionale nello Stretto di Hormuz”. Lo comunica il Comando in un post su X. “Le forze del Centcom”, si legge, “hanno colpito sistemi di difesa aerea militari iraniani, postazioni radar costiere, capacità missilistiche e di droni, nonché imbarcazioni di piccole dimensioni, impiegando caccia statunitensi, unità navali, droni aerei d’attacco a sola andata e – per la prima volta – droni marini d’attacco a sola andata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Ilfattoquotidiano.it - Nuovi raid Usa sull’Iran: “Colpite decine di obiettivi, Hormuz rimarrà libero”. Teheran attacca basi in Kuwait e Bahrein

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nuovi raid Usa per Hormuz, Teheran: Colpite basi statunitensi in Giordania, Bahrein e Kuwait

Notizie e thread social correlati

Nuovi raid Usa contro l’Iran: colpiti 80 obiettivi. Teheran risponde e attacca le basi americane in Kuwait e BahreinDurante la notte, gli Stati Uniti hanno condotto un attacco nel sud dell’Iran, colpendo circa 80 obiettivi.

Iran, nuovi raid Usa. Centcom: “Colpiti decine di obiettivi”. I Pasdaran: “Attaccate basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrein” – La direttaIl Comando Centrale degli Stati Uniti ha annunciato di aver condotto una nuova serie di attacchi in Iran, colpendo decine di obiettivi con munizioni...

Temi più discussi: Nuovi raid Usa sull'Iran, Teheran attacca Kuwait e Bahrein; Nuovi raid Usa sull'Iran. La reazione di Teheran: colpite basi in Kuwait e Bahrein; I nuovi raid Usa sull'Iran, Trump scuote la Nato, Le Pen condannata e candidata; Guerra Iran, nuovi raid Usa dopo la chiusura di Hormuz.

Nuovi raid Usa sull'Iran, riesplode lo scontro sullo Stretto. Trump: Hormuz è aperto, Teheran nega x.com

Nuovi raid Usa sull'Iran. La reazione di Teheran: colpite basi in Kuwait e BahreinIl ministero della Salute iraniano: 'almeno 14 morti e 78 feriti in 2 giorni di attacchi Usa'. Ghalibaf, capo negoziatore per l'Iran, agli Stati Uniti: 'Non sprecate energie, che affonderete ancora di ... ansa.it

Guerra Iran, nuovi raid Usa vicino a Hormuz e attacchi contro basi americane nel GolfoGuerra Iran, nuovi raid Usa vicino a Hormuz e attacchi rivendicati da Teheran contro basi americane nel Golfo segnano una nuova escalation tra Stati ... bigodino.it

Feedback sull'incontro con la meccanica del raid reddit