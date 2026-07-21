L’ex allenatore nerazzurro, ora alla guida dell’Al-Hilal in Arabia Saudita, ha presentato una nuova offerta di 90 milioni di euro per il difensore di proprietà di un club italiano. La proposta mira a rinforzare la linea difensiva della squadra araba. La trattativa riguarda direttamente il club di appartenenza del calciatore, che ha già ricevuto altre offerte in passato. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dai club coinvolti.

L’ex allenatore nerazzurro, adesso sulla panchina dell’Al-Hilal in Arabia Saudita, mette nuovamente nel mirino il pilastro della difesa di Chivu: gli ultimi aggiornamenti Simone Inzaghi ci riprova. L’ex tecnico dell’ Inter bussa nuovamente alle porte di Viale della Liberazione per i gioielli nerazzurri. Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it L’anno scorso dopo il burrascoso divorzio l’allenatore avrebbe voluto portare con sé Acerbi, Barella e Bastoni, tutti rimasti poi alla corte del nuovo tecnico Chivu. Inzaghi però non demorde e anche nell’attuale finestra estiva vuole riprovarci per il difensore della Nazionale azzurra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Inzaghi ci riprova per Bastoni: 90 milioni per l’Inter | CM

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