Ultimissime Inter LIVE | L’Al-Hilal di Inzaghi punta su Bastoni Per Spence sono pronti ben 35 milioni di euro

Notizia in breve

L’Al-Hilal di Inzaghi ha messo nel mirino Bastoni, mentre sono pronti 35 milioni di euro per Spence. Sono queste le ultime notizie in tempo reale sulla situazione di mercato dell’Inter, secondo quanto riferito dalla redazione di Inter News 24. Le trattative sono in corso e i club stanno definendo le offerte per i giocatori coinvolti. Non ci sono ulteriori dettagli sui tempi o sulle eventuali trattative in corso.