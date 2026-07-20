Ultimissime Inter LIVE | L’Al-Hilal di Inzaghi punta su Bastoni Per Spence sono pronti ben 35 milioni di euro
L’Al-Hilal di Inzaghi ha messo nel mirino Bastoni, mentre sono pronti 35 milioni di euro per Spence. Sono queste le ultime notizie in tempo reale sulla situazione di mercato dell’Inter, secondo quanto riferito dalla redazione di Inter News 24. Le trattative sono in corso e i club stanno definendo le offerte per i giocatori coinvolti. Non ci sono ulteriori dettagli sui tempi o sulle eventuali trattative in corso.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di LUNEDI 20 LUGLIO. L’Inter e il piano per l’acquisto di Spence: pronti 35 milioni per l’esterno. Per la difesa c’è anche il nome di Romero. L’Inter vuole Spence del Tottenham e prepara ben 35 milioni di euro per l’esterno inglese. Intanto spunta Romero per la difesa Attenzione all’Arabia: l’Al-Hilal di Simone Inzaghi piomba su Bastoni. 🔗 Leggi su Internews24.com
Segui gli aggiornamenti su Inter.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: All-in su Palestra, pronti 40 milioni di euro. Affari in Premier League tra Frattesi e Jones
Attenzione all’Arabia: l’Al-Hilal di Simone Inzaghi piomba su Bastoni. Ecco tutti i dettagliL’Al-Hilal, squadra araba diretta da Simone Inzaghi, ha manifestato interesse per il difensore italiano.
Temi più discussi: Calciomercato Inter, da Khalaili a Chalobah: le ultime; Roma, Inter, Mondiali e tennis: le ultimissime; Ultimissime Inter live: oggi comincia il ritiro dei nerazzurri, Belghali nome caldo; Serie A: infortunati, squalificati e diffidati.
FcInterNews.it. . Ampio spazio al calciomercato dell'Inter nella puntata odierna del Salotto di FcInterNews con le ultimissime su Spence e Romero. Commenti anche sull'archiviazione dell'inchiesta sugli arbitri da parte della Procura di Milano. E stasera Lautaro facebook
Nelle ultime settimane la stampa ha raccontato il mio impegno per i giovani e il Paese: Tutela minori online e privacy Rilancio aree interne Salute e legalità Sport contro il disagio giovanile Grazie a chi racconta questo lavoro! x.com
Ultimissime Inter live: settimana importante per Spence, riflessioni vive su StonesUltimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro dell ... msn.com
Inter, ecco il primo acquisto per la difesa: sarà in ritiroInter, ecco il primo acquisto per la difesa nerazzurra: è già presente in ritiro. Può sorprendere tutti quanti. interlive.it