Ultimissime Inter LIVE | L’Al-Hilal di Inzaghi punta su Bastoni Per Spence sono pronti ben 35 milioni di euro

Da internews24.com 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Al-Hilal di Inzaghi ha messo nel mirino Bastoni, mentre sono pronti 35 milioni di euro per Spence. Sono queste le ultime notizie in tempo reale sulla situazione di mercato dell’Inter, secondo quanto riferito dalla redazione di Inter News 24. Le trattative sono in corso e i club stanno definendo le offerte per i giocatori coinvolti. Non ci sono ulteriori dettagli sui tempi o sulle eventuali trattative in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di LUNEDI 20 LUGLIO. L’Inter e il piano per l’acquisto di Spence: pronti 35 milioni per l’esterno. Per la difesa c’è anche il nome di Romero. L’Inter vuole Spence del Tottenham e prepara ben 35 milioni di euro per l’esterno inglese. Intanto spunta Romero per la difesa Attenzione all’Arabia: l’Al-Hilal di Simone Inzaghi piomba su Bastoni. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

ultimissime inter live l8217al hilal di inzaghi punta su bastoni per spence sono pronti ben 35 milioni di euro
© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: L’Al-Hilal di Inzaghi punta su Bastoni. Per Spence sono pronti ben 35 milioni di euro
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: All-in su Palestra, pronti 40 milioni di euro. Affari in Premier League tra Frattesi e Jones

Attenzione all’Arabia: l’Al-Hilal di Simone Inzaghi piomba su Bastoni. Ecco tutti i dettagliL’Al-Hilal, squadra araba diretta da Simone Inzaghi, ha manifestato interesse per il difensore italiano.

Temi più discussi: Calciomercato Inter, da Khalaili a Chalobah: le ultime; Roma, Inter, Mondiali e tennis: le ultimissime; Ultimissime Inter live: oggi comincia il ritiro dei nerazzurri, Belghali nome caldo; Serie A: infortunati, squalificati e diffidati.

ultimissime inter ultimissime inter live lUltimissime Inter live: settimana importante per Spence, riflessioni vive su StonesUltimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro dell ... msn.com

ultimissime inter ultimissime inter live lInter, ecco il primo acquisto per la difesa: sarà in ritiroInter, ecco il primo acquisto per la difesa nerazzurra: è già presente in ritiro. Può sorprendere tutti quanti. interlive.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web