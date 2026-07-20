Ultimissime Inter LIVE | le parole di Lautaro dopo la finale Mondiale persa l’Al-Hilal di Inzaghi punta su Bastoni Per Spence sono pronti ben 35 milioni di euro

Da internews24.com 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo la sconfitta in finale mondiale, Lautaro ha commentato la partita. L’Al-Hilal di Inzaghi si prepara ad acquistare Bastoni. Per Spence sono stati offerti 35 milioni di euro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di LUNEDI 20 LUGLIO. Lautaro dopo la finale persa: «Sono immensamente orgoglioso di essere argentino». Il capitano dell’Inter Lautaro rompe il silenzio sui social dopo il ko contro la Spagna: «Ci abbiamo provato» L’Inter e il piano per l’acquisto di Spence: pronti 35 milioni per l’esterno. Per la difesa c’è anche il nome di Romero. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

ultimissime inter live le parole di lautaro dopo la finale mondiale persa l8217al hilal di inzaghi punta su bastoni per spence sono pronti ben 35 milioni di euro
© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: le parole di Lautaro dopo la finale Mondiale persa, l’Al-Hilal di Inzaghi punta su Bastoni. Per Spence sono pronti ben 35 milioni di euro
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

IL GOL DI LAUTARO CONTRO LINGHILTERRA ERA DA ANNULLARE PER UN FALLO DI MESSI SU SPENCE

Video IL GOL DI LAUTARO CONTRO LINGHILTERRA ERA DA ANNULLARE PER UN FALLO DI MESSI SU SPENCE ?

Notizie e thread social correlati

Ultimissime Inter LIVE: L’Al-Hilal di Inzaghi punta su Bastoni. Per Spence sono pronti ben 35 milioni di euroL’Al-Hilal di Inzaghi ha messo nel mirino Bastoni, mentre sono pronti 35 milioni di euro per Spence.

Leggi anche: L’Al Hilal di Inzaghi punta su Bastoni: ecco il prezzo stabilito dall’Inter. Le cifre e tutti i dettagli

Temi più discussi: Calciomercato Inter, da Khalaili a Chalobah: le ultime; Le ultime news di mercato di Roma, Juve, Inter. Arbitropoli e molto altro: tutto sul nostro canale Youtube con il direttore Ivan Zazzaroni; Ultimissime Inter live: oggi comincia il ritiro dei nerazzurri, Belghali nome caldo; Serie A: infortunati, squalificati e diffidati.

ultimissime inter ultimissime inter live leUltimissime Inter live: l’Al-Hilal di Inzaghi punta su Bastoni. Per Spence sono pronti ben 35 milioni di euroUltimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro dell ... msn.com

ultimissime inter ultimissime inter live leInter, ecco il primo acquisto per la difesa: sarà in ritiroInter, ecco il primo acquisto per la difesa nerazzurra: è già presente in ritiro. Può sorprendere tutti quanti. interlive.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web