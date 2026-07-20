Dopo la sconfitta in finale mondiale, Lautaro ha commentato la partita. L’Al-Hilal di Inzaghi si prepara ad acquistare Bastoni. Per Spence sono stati offerti 35 milioni di euro.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di LUNEDI 20 LUGLIO. Lautaro dopo la finale persa: «Sono immensamente orgoglioso di essere argentino». Il capitano dell’Inter Lautaro rompe il silenzio sui social dopo il ko contro la Spagna: «Ci abbiamo provato» L’Inter e il piano per l’acquisto di Spence: pronti 35 milioni per l’esterno. Per la difesa c’è anche il nome di Romero. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: le parole di Lautaro dopo la finale Mondiale persa, l’Al-Hilal di Inzaghi punta su Bastoni. Per Spence sono pronti ben 35 milioni di euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IL GOL DI LAUTARO CONTRO LINGHILTERRA ERA DA ANNULLARE PER UN FALLO DI MESSI SU SPENCE

Notizie e thread social correlati

Ultimissime Inter LIVE: L’Al-Hilal di Inzaghi punta su Bastoni. Per Spence sono pronti ben 35 milioni di euroL’Al-Hilal di Inzaghi ha messo nel mirino Bastoni, mentre sono pronti 35 milioni di euro per Spence.

Leggi anche: L’Al Hilal di Inzaghi punta su Bastoni: ecco il prezzo stabilito dall’Inter. Le cifre e tutti i dettagli

Temi più discussi: Calciomercato Inter, da Khalaili a Chalobah: le ultime; Le ultime news di mercato di Roma, Juve, Inter. Arbitropoli e molto altro: tutto sul nostro canale Youtube con il direttore Ivan Zazzaroni; Ultimissime Inter live: oggi comincia il ritiro dei nerazzurri, Belghali nome caldo; Serie A: infortunati, squalificati e diffidati.

#JUVE #CELIK SOFFIATO ALLA ROMA, #INTER SOFFIATE TELEFONICHE CHE NOTTE AL LATE! LA PUNTATA INTEGRALE youtube.com/live/yOVgiNIWA… x.com

Ultimissime Inter live: l’Al-Hilal di Inzaghi punta su Bastoni. Per Spence sono pronti ben 35 milioni di euroUltimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro dell ... msn.com

Inter, ecco il primo acquisto per la difesa: sarà in ritiroInter, ecco il primo acquisto per la difesa nerazzurra: è già presente in ritiro. Può sorprendere tutti quanti. interlive.it