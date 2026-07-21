Investimenti redditizi? No sono truffe Persi centinaia di migliaia di euro

Finti carabinieri hanno truffato anziani, facendo perdere loro centinaia di migliaia di euro. Con la scusa di un incidente coinvolgente un familiare o della verifica di preziosi sospettati di rapina, hanno ingannato le vittime. Le truffe sono avvenute attraverso telefonate e incontri falsi, con i truffatori che si sono presentati come forze dell’ordine. Nessuna delle vittime ha ricevuto aiuto reale, mentre i malfattori sono fuggiti con i soldi.

Siena, 21 luglio 2026 – Finti carabinieri che truffano gli anziani. Con la scusa dell’incidente in cui è rimasto coinvolto un familiare o, più di recente, con la presunta necessità di verificare se i preziosi della vittima sono frutto di una rapina avvenuta in zona, con l’auto di un congiunto. Ma esiste anche un livello più elevato di raggiri. Raffinato. Studiato nei dettagli. Credibile. Dove entrano in scena falsi consulenti finanziari, per esempio, prospettando ai risparmiatori investimenti con tassi alti. Soldi che magari svaniscono nei meandri di conti correnti esteri. Impossibile poi recuperarli. I tre meccanismi usati dai truffatori. “Un fenomeno di cui bisogna parlare”, conferma il procuratore Andrea Boni sentito al riguardo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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